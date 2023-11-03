Вкус биржи: одеваться надо по сезону. Что показал сезон отчетности?

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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Ставки сделаны, ставок больше нет. ФРС принял решение не повышать ставку. Банк Англии принял решение не повышать ставку. До этого ЕЦБ принял решение не повышать ставку. Да это сговор?!

Apple отчитался за предыдущий квартал. Результаты, как обычно, обалденные. Почему же акции рванули вниз?

Одеваться надо по сезону. Сезон отчетностей в самом разгаре. И толку? Насколько успешен сезон этих ваших отчетностей? И что это, в конце концов, вообще такое?

Основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида признали виновным в мошенничестве. Что это говорит о крипторынке?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».