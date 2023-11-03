    Вкус биржи: одеваться надо по сезону. Что показал сезон отчетности?

    Фото: pexels.com

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Ставки сделаны, ставок больше нет. ФРС принял решение не повышать ставку. Банк Англии принял решение не повышать ставку. До этого ЕЦБ принял решение не повышать ставку. Да это сговор?!
    Apple отчитался за предыдущий квартал. Результаты, как обычно, обалденные. Почему же акции рванули вниз?
    Одеваться надо по сезону. Сезон отчетностей в самом разгаре. И толку? Насколько успешен сезон этих ваших отчетностей? И что это, в конце концов, вообще такое?
    Основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида признали виновным в мошенничестве. Что это говорит о крипторынке?
    Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Вкус биржи: одеваться надо по сезону. Что показал сезон отчетности?
Инвестор Тоомас: путешествие до луны и обратно на First North
Михал: маслозавод будет достроен, но для этого придется поменять закон
Эпицентр
Эксперимент Äripäev: «могильщики» фирм побуждали бизнесмена обманывать партнеров
В уклонении от долгов перед партнерами известный всей Эстонии «могильщик» компаний Рауль Пинт видит «особый шарм».
В уклонении от долгов перед партнерами известный всей Эстонии «могильщик» компаний Рауль Пинт видит «особый шарм».
Все большие материалы
Инвестор
Основатель криптобиржи FTX признан виновным в мошенничестве. Ему грозит до 115 лет тюрьмы
Присяжные федерального суда Манхэттена признали виновным в мошенничестве и преступном сговоре основателя и бывшего гендиректора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Вердикт был вынесен в четверг, 2 ноября, почти через год после краха FTX, который потряс финансовые рынки.
Присяжные федерального суда Манхэттена признали виновным в мошенничестве и преступном сговоре основателя и бывшего гендиректора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Вердикт был вынесен в четверг, 2 ноября, почти через год после краха FTX, который потряс финансовые рынки.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: одеваться надо по сезону. Что показал сезон отчетности?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Передовица Äripäev: мы заслуживаем современную столицу, свободную от политических воздушных замков
Будет ли снесен Горхолл – важный, но далеко не единственный острый вопрос в долгой истории одного из самых престижных районов столицы, указывает Äripäev в редакционной статье.
Будет ли снесен Горхолл – важный, но далеко не единственный острый вопрос в долгой истории одного из самых престижных районов столицы, указывает Äripäev в редакционной статье.
Все мнения
Интервью
Dubai style, don’t worry: таллиннские бизнес-леди вышли на арабский рынок
Многие бизнесмены говорят, что никогда не стали бы работать в сфере общепита: очень уж все ненадежно, то рабочей силы не хватает, то цены на энергию сбивают с ног, то карантин какой-нибудь введут. Однако хозяйкам Pavlova cafe удалось не только завоевать свое место под скупым эстонским солнцем, но и продать франшизу в Литву, и недавно открыться в крупнейшем торговом центре Дубая.
Многие бизнесмены говорят, что никогда не стали бы работать в сфере общепита: очень уж все ненадежно, то рабочей силы не хватает, то цены на энергию сбивают с ног, то карантин какой-нибудь введут. Однако хозяйкам Pavlova cafe удалось не только завоевать свое место под скупым эстонским солнцем, но и продать франшизу в Литву, и недавно открыться в крупнейшем торговом центре Дубая.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект