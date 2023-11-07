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7 ноября 2023 в 14:40









Глава Coinbase: основатель LHV потерял ключ от криптокошелька на $450 млн

Основатель LHV Райн Лыхмус. Фото: Andras Kralla

Найден владелец одного из самых загадочных криптокошельков, сообщил директор американской криптобиржи Coinbase Конор Гроган. Им оказался основатель LHV Райн Лыхмус, который, впрочем, никогда не скрывал, что попал в весьма курьезную ситуацию, пишет Ärileht.

В феврале Гроган писал, что на бирже зарегистрирован кошелек, владелец которого в 2014 году приобрел 250 000 ETH. После этого момента на счету не проводилось больше никаких транзакций, и на данный момент стоимость криптовалюты оценивается в 450 млн долларов.