Подписка на облигации Bigbank была превышена более чем в семь раз

Подписка на субординированные облигации Bigbank в рамках завершившегося в пятницу, 24 ноября, публичного предложения была превышена инвесторами более чем в семь раз. Банк использовал возможность увеличить базовый объем выпуска, и эмитировал новые облигации на сумму 5 миллионов евро, вместо изначально планировавшихся 3 миллионов.