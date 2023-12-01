    Вкус биржи: Маск выругался, а меметрейдеры опять играют в игры

    Рекламодатели собрались шантажировать? «Не заказывайте у нас рекламу! Идите на три буквы» - предложил решение Илон Маск.Фото: Михаэль Сантьяго, Scanpix, Getty Images

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    «Идите на три буквы!», - вежливо предложил Илон Маск. - «Я не поддамся денежному шантажу! Идите на три буквы!», - настаивает он на этом направлении. Что это с ним?! И что там с акциями?
    В ЧЕРНУЮ, ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ…. Amazon продал кучу хлама. Продажи в Black Friday и Cyber Monday оказались для Amazon рекордными. Делает ли это акции данного молодого и перспективного стартапа привлекательными для покупки? И что это означает для инфляции?
    ChatGPT - революция или мыльный пузырь?
    Дитяточки вернулись. Акции GameStop опять растут, а опционы вообще с ума сошли. Меметрейдеры возвращаются? Или шума в этот раз не будет?
    Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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Вкус биржи: Маск выругался, а меметрейдеры опять играют в игры
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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