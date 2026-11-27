Назад «У нас очень громкое меньшинство, которое кричит, что все плохо»: политики поспорили о состоянии экономики Эстонии Снизить налоги, привить инвесторам оптимизм, определить приоритетные отрасли экономики или просто дать предпринимателям спокойно работать – свои рецепты экономического роста на юбилейной конференции «Деловых ведомостей» представили эстонские политики. Впрочем, единого мнения о том, насколько серьезны проблемы эстонской экономики, у них не сложилось.

Участниками дискуссии, которую вела главный редактор «Деловых ведомостей» Олеся Лагашина, стали председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу, председатель Центристской партии Михаил Кылварт, бывший мэр Таллинна социал-демократ Евгений Осиновский, представитель Партии реформ Андрес Сутть, а также представлявший Eesti 200 предприниматель Рон Лувищук и эксперт по энергетике Леонид Люцкевич от партии «Правых».

Участникам предложили назвать хотя бы одну причину, по которой предприниматель сегодня должен хотеть остаться в Эстонии и инвестировать в ее будущее.

«Потому что Партия реформ скоро уйдет из правительства», – ответил Урмас Рейнсалу.

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«Я надеюсь, что туда не придет популизм Рейнсалу», – парировал Осиновский от имени соцдемов. ВВП вырос вдвое. В чем проблема? Самым оптимистично настроенным участником дискуссии оказался бывший министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть, представлявший Партию реформ. Он признался, что уже несколько лет пытается понять причины пессимистических настроений, царящих в эстонском обществе. «За десять лет ВВП Эстонии в евро вырос в два раза, за двадцать лет – в четыре раза. И что у нас было за последние десять лет? COVID, начало полномасштабной войны в Украине. При этом экономика Эстонии все равно в два раза больше, чем десять лет назад», – перечисляет Сутть. Он также напомнил о росте экспорта товаров и услуг примерно на 8% за год и росте объемов кредитования предприятий. Последний, по словам политика, уже вызывает некоторую обеспокоенность Банка Эстонии: не слишком ли быстро компании наращивают кредитную нагрузку? «Когда экономика в плохом состоянии, никто не берет кредиты. Мне кажется, что у нас есть очень громкое меньшинство, которое говорит, что все плохо, и большое большинство, которое занимается бизнесом и хорошо им занимается. Иначе у нас не рос бы экспорт», – отмечает представитель Партии реформ. Сутть также привел в пример инвестиции в эстонскую солнечную энергетику и системы накопления энергии, исчисляющиеся сотнями миллионов евро. По его словам, одним из свидетельств привлекательности Эстонии для инвесторов служит готовность финансировать эти проекты со стороны крупных международных финансовых институтов. Михаил Кылварт с такой оценкой ситуации категорически не согласился. Горячие новости dv.ee Надежда смягчить удар не оправдалась. Eesti Energia официально объявила о сокращении свыше 340 сотрудников dv.ee Ушедшая в отставку Йоллер не единственная, Михал тоже нарушил тот же закон Другие министры тоже нарушали закон dv.ee Европейский совет оказывает на эстонцев влияние, исчисляемое миллиардами KM ИИ ищет счета, предприниматель сосредоточен на бизнесе

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«За несколько лет цены на продукты выросли на 40%. Люди элементарно не могут себе позволить тот объем продуктов, который покупали раньше. Обвинять этих людей в пессимизме – удобная возможность отвернуться от проблем», – считает председатель Центристской партии.

По его словам, если предприниматели и добиваются успехов, то зачастую не благодаря действиям государства, а вопреки им.

Литовские финансы и корейская косметика

Одной из главных направлений дискуссии стало сравнение экономических успехов Эстонии и Литвы, которая, как и остальные страны Балтии, столкнулась с последствиями пандемии, энергетическим кризисом и войной России против Украины.

Михаил Кылварт считает, что одно из преимуществ Литвы – готовность государства взять на себя ответственность за развитие отдельных отраслей экономики. В пример он привел развитие финансового сектора: решение превратить страну в финансовый центр приняли задолго до того, как оно принесло ощутимые результаты, изменив за это время законодательство и создав благоприятные условия для инвесторов.

«А какое у нас есть хотя бы одно решение по развитию какого-либо сектора с точки зрения стратегического развития экономики?» – поинтересовался Кылварт.

Другим примером успешной государственной политики он назвал Южную Корею, которая целенаправленно инвестировала в научный и технологический потенциал собственной косметической промышленности, превратив ее в значительную экспортную отрасль.

«Даже маленькая страна не может опираться только на один сектор. Нужно найти как минимум несколько направлений, по которым экономика страны должна развиваться и в которых государство должно участвовать – инвестициями, технологиями, законодательной базой», – говорит Кылварт.

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Урмас Рейнсалу, в свою очередь, назвал в числе неиспользованных возможностей для развития эстонской экономики сланцевую энергетику, лесную промышленность и создание независимого рынка капитала. В частности, он предложил создать совместно с другими странами Балтии и Европейским банком реконструкции и развития Балтийский индексный фонд, а также учредить в Эстонии собственный банк развития.

По словам Рейнсалу, у правительства до сих пор нет четкого представления о том, как использовать порядка 6,5 млрд евро, которые могут быть выделены Эстонии из бюджета ЕС на следующий семилетний период.

Энергетика: не складывать все яйца в одну корзину

Оживленный спор разгорелся и вокруг перспектив эстонской энергетики. Рейнсалу призвал прекратить уничтожение сланцевой промышленности и реформировать рынок электроэнергии Nord Pool.

Евгений Осиновский, в свою очередь, обвинил «Отечество» в популизме и противодействии инвестициям в возобновляемую энергетику как на уровне парламента, так и на уровне местных самоуправлений. По его оценке, итогом этого стала разница между эстонскими и финскими ценами на электроэнергию, которая обходится эстонским потребителям примерно в 300 млн евро ежегодно.

Эксперт по энергетике Леонид Люцкевич призвал отказаться от самого понятия «уничтожение сланцевой энергетики». По его мнению, сланцевые электростанции постепенно теряют конкурентоспособность в том числе в силу своего возраста, однако останутся с Эстонией до тех пор, пока им не найдут замену, – возможно, до 2035-2040 годов.

«Если говорить про эстонский энергетический портфель, здесь уместно сравнение с инвестиционным портфелем. Не стоит складывать все яйца в одну корзину. В нашем портфеле есть место и для сланца, и для атомной энергии, и для газовых электростанций, и для ветряков на земле и на море, и для солнечных панелей с аккумуляторными батареями. Это обеспечит нам и оптимальную цену, и безопасность, и надежность энергоснабжения», – считает он.

Люцкевич также предложил перенять литовский опыт создания «зеленых коридоров» для стратегически важных промышленных и энергетических объектов, в рамках которых процедуры планирования, согласования и оценки воздействия на окружающую среду могут идти параллельно.

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В Эстонии же, по его словам, нередки случаи, когда в результате судебных разбирательств истекают сроки действия уже подготовленных документов и процедуры приходится проходить заново.

Какие налоги политики готовы снизить?

Согласно опросу Эстонской торгово-промышленной палаты, 76% предпринимателей называют в числе основных проблем высокие расходы на рабочую силу. Однако дать конкретные обещания по снижению налоговой нагрузки на труд участники дискуссии оказались не готовы.

Евгений Осиновский призвал трезво оценивать финансовое положение государства в преддверии парламентских выборов. По его словам, уже через четыре года расходы на проценты по государственному долгу могут вырасти с нынешних 200 млн до 700 млн евро в год.

«Несмотря на то, что я тоже приветствую отстранение Партии реформ от офиса премьер-министра, надеяться, что все проблемы в Эстонии в тот же день решатся, не стоит», – констатирует социал-демократ.

Осиновский предлагает сохранить общую налоговую нагрузку на уровне примерно 35% ВВП и искать возможности для повышения эффективности государственного сектора, в том числе за счет использования искусственного интеллекта.

«У нас самые низкие в Европе налоги на имущество, и за счет этого, чтобы финансировать государство, у нас высокие налоги на потребление и средние налоги на рабочую силу. Если мы хотим в одной из этих категорий налоги снизить, то в другой должны их поднять», – объясняет он.

Андрес Сутть также заявил, что не видит особых возможностей для снижения налогов. Вместо этого он предлагает сосредоточиться на привлечении инвестиций и увеличении объемов экспорта, в том числе туристических услуг.

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Михаил Кылварт назвал в числе необходимых изменений введение банковского налога, переход к ступенчатой системе подоходного налога и отмену автоналога.

«Нужно брать деньги там, где они есть. Это не вопрос социальной справедливости, это вопрос экономической эффективности», – аргументирует Кылварт. По его мнению, повышение налогов на потребление и рабочую силу в период экономического спада стало одной из главных ошибок нынешнего правительства.

Сутть выступил категорически против введения дополнительных налогов для отдельных секторов экономики. Скептически к этой идее отнесся и Осиновский, поинтересовавшийся, почему в таком случае не обложить налогом на сверхприбыль, например, производителей сланцевого масла.

Урмас Рейнсалу настаивает на необходимости снижения косвенных налогов. В частности, он выступает за отмену автоналога и против запланированного повышения акцизов на электроэнергию, газ и автомобильное топливо.

Не политики, а государственные деятели

Рон Лувищук обратил внимание на то, что, несмотря на острые споры, представления политических партий об общем направлении развития Эстонии не так уж сильно отличаются. По его мнению, стране необходимо заключить своего рода межпартийное соглашение по вопросам экономической, энергетической и налоговой политики.

«Политик думает о следующих выборах, государственный деятель – о следующем поколении. Иначе получается: сменится правительство в марте, и мы скажем – ребята, все, что было раньше, ломаем, все было плохо, начинаем заново. В государственном управлении невозможно ничего серьезного сделать за четыре года. Это очень инерционный механизм. У тебя есть восемь-двенадцать лет, чтобы что-то случилось», – говорит Лувищук.

Кроме того, он напомнил о преимуществах, которые сами эстонские предприниматели склонны воспринимать как нечто само собой разумеющееся, – в частности, о возможности решать подавляющее большинство бюрократических вопросов, не выходя из дома.

При этом сами участники дискуссии на протяжении часа так и не смогли договориться даже о том, считать ли сегодняшнее состояние эстонской экономики поводом для оптимизма или для пессимизма.