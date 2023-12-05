    Eesti Gaas привезет в Финляндию три газовоза

    Руководитель финского филиала Eesti Gaas Паси НяккиФото: Eesti Gaas

    Eesti Gaas подписала контракт на предстоящую зиму о доставке трех газовозов ледового класса из Норвегии на финский терминал СПГ Инкоо.

    "После инцидента с Balticconnector потребление газа в Финляндии осталось нормальным и в некоторой степени даже превысило мощность Balticconnector. Газовые компании и клиенты были уверены, что потребности Финляндии могут быть удовлетворены через Inkoo", - сказал руководитель финского филиала Eesti Gaas Паси Някки.
    Во время зимнего распределения мощностей, организованного финским терминалом СПГ Inkoo в ноябре, Eesti Gaas получила три из шести окон поставки, что наряду с еще одним ранее забронированным позволяет компании с декабря по апрель привести в Финляндию четыре газовых судна. Первые из них прибудут в Инкоо после Рождества.
    В этом году Eesti Gaas увеличила поставки СПГ более чем в три раза – вместо пяти судов в прошлом году компания в этом году доставит в регион 18 судов СПГ. Треть импорта из Финляндии и Балтийского региона проходит через Eesti Gaas.
    Если раньше природный газ поступал в Эстонию в основном по трубопроводам из России, то после полномасштабного поворота на запад природный газ теперь доставляется в сжиженном виде на терминалы в Инкоо (Финляндия) и Клайпеде (Литва), где он регазифицируется и подается в сеть или трубопровод. Газ, который импортирует Eesti Gaas, в основном поступает из США и Норвегии.
    Eesti Gaas - дочерняя комания предприятия Infortar, которое проводит IPO (подписка на акции длится до четверга).

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