Вкус биржи: иена растет почти месяц. Почему?

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовый рынки.

Да что ж такое, опять они не нищают! 199 тысяч рабочих мест, безработица 3,7%. Опять в экономике все хорошо, нонфармы - космос. Как это скажется на фондовых рынках?

AMD выпустил свой чип и доволен как слон. И эти сошли с ума по искусственному интеллекту?

Японская иена падает почти месяц. Как так? С чего это она?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».