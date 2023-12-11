    Вкус биржи: иена растет почти месяц. Почему?

    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовый рынки.

    Да что ж такое, опять они не нищают! 199 тысяч рабочих мест, безработица 3,7%. Опять в экономике все хорошо, нонфармы - космос. Как это скажется на фондовых рынках?
    AMD выпустил свой чип и доволен как слон. И эти сошли с ума по искусственному интеллекту?
    Японская иена падает почти месяц. Как так? С чего это она?
    Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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Вырытые полвека назад сланцевые шахты в Ида-Вирумаа разрушаются — в полях и лесах появляются большие провалы, в Йыхви трудно найти подходящий участок для строительства, а жилые дома в Кохтла-Ярве идут трещинами.
Вырытые полвека назад сланцевые шахты в Ида-Вирумаа разрушаются — в полях и лесах появляются большие провалы, в Йыхви трудно найти подходящий участок для строительства, а жилые дома в Кохтла-Ярве идут трещинами.
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В LHV пришел лыжник
LHV Group наняла в качестве нового члена правления страхового бизнеса человека, который ранее работал в сфере предотвращения отмывания в банке Nordea в Финляндии. Но также он известен в лыжном спорте Эстонии.
LHV Group наняла в качестве нового члена правления страхового бизнеса человека, который ранее работал в сфере предотвращения отмывания в банке Nordea в Финляндии. Но также он известен в лыжном спорте Эстонии.
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Вкус биржи: иена растет почти месяц. Почему?
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовый рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовый рынки.
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Ярослав Тавгень: главное – вовремя остановиться. Не надо выводить RMK на биржу!
Если мы войдем во вкус и продолжим выводить госкомпании на биржу, произойдет ее огосударствление и скукоживание частного сектора, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
Если мы войдем во вкус и продолжим выводить госкомпании на биржу, произойдет ее огосударствление и скукоживание частного сектора, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
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«Если вы хотите в Ида-Вирумаа, то у вас возможности большие»
Кай Крашевски знает, где есть деньги и как их получить, поэтому Kai Consultations не испытывает недостатка в клиентах. Опыт в бизнес-консалтинге позволяет Кай в буквальном смысле видеть, где деньги лежат.
Кай Крашевски знает, где есть деньги и как их получить, поэтому Kai Consultations не испытывает недостатка в клиентах. Опыт в бизнес-консалтинге позволяет Кай в буквальном смысле видеть, где деньги лежат.
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