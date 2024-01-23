    Как выиграть подобно крупному банку: управляющие фондами показали, куда они вкладывают деньги

    Глава пенсионных фондов Swedbank Катрин Рахе (в центре) и управляющий фондом LHV Микк Тарас согласны, что новый год принесет умным инвесторам множество выгодных возможностей. Дискуссию вела Лаура Сакс.Фото: Raul Mee

    Профессионалы в сфере инвестиций, управляющие миллионами евро, на конференции инвестора Тоомаса раскрыли свои принципы выбора акций и указали на обстоятельства, на которые сейчас стоит обратить внимание при инвестировании.

    По словам управляющей пенсионными фондами Swedbank Катрин Рахе, профессия менеджера портфеля – это своего рода образ жизни. «Когда я принимаю инвестиционные решения, это означает, что я постоянно собираю информацию отовсюду. Я не отключаюсь от сбора информации. Однако я отключаюсь от беспокойства о том, как поживают мои инвестиции», – описывает Катрин свой рабочий день.

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