Биржа

Диана Тийдема

23 января 2024 в 8:13









Как выиграть подобно крупному банку: управляющие фондами показали, куда они вкладывают деньги

Глава пенсионных фондов Swedbank Катрин Рахе (в центре) и управляющий фондом LHV Микк Тарас согласны, что новый год принесет умным инвесторам множество выгодных возможностей. Дискуссию вела Лаура Сакс. Фото: Raul Mee

Профессионалы в сфере инвестиций, управляющие миллионами евро, на конференции инвестора Тоомаса раскрыли свои принципы выбора акций и указали на обстоятельства, на которые сейчас стоит обратить внимание при инвестировании.

По словам управляющей пенсионными фондами Swedbank Катрин Рахе, профессия менеджера портфеля – это своего рода образ жизни. «Когда я принимаю инвестиционные решения, это означает, что я постоянно собираю информацию отовсюду. Я не отключаюсь от сбора информации. Однако я отключаюсь от беспокойства о том, как поживают мои инвестиции», – описывает Катрин свой рабочий день.