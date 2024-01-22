Биржа

Дмитрий Фефилов

22 января 2024 в 12:28









Руководитель Šiaulių bankas: 6 критериев для выбора акций банков

Глава литовского банка Šiaulių bankas Витаутас Синиус на конференции инвестора Тоомаса. Фото: Raul Mee

Литовский банк Šiaulių bankas является одним из популярных предприятий балтийской биржи среди эстонских инвесторов. На конференции инвестора Тоомаса глава этого банка поделился основными критериями, которые инвестору следует учитывать, когда он взвешивает решение о покупке акций того или иного банка.

Существует тесная связь между экономикой страны и показателями банков. «Так что банки как лакмусовая бумажка – если вы верите в развитие страны, то акции банков – одна из потенциальных опций, которую можно рассматривать для инвестиции», – начал свое выступление с простой подсказки глава литовского банка Šiaulių bankas Витаутас Синиус.

Эстонские инвесторы, судя по приведенной статистике Синиуса, верят в экономику Литвы. «Из 20 тысяч акционеров литовского банка, 15 тысяч – инвесторы из Эстонии», – отметил банкир.

Синиус назвал несколько подходов и методов оценки банков и их акций, но, по его мнению, один из самых популярных показателей, который используют инвесторы, это P/B или цена акции, поделенная на балансовую стоимость предприятия. Но тут же он привел пример, где данный показатель скорее мог ввести инвесторов в заблуждение.

«Если бы в январе 2017 года мы выбирали, какую акцию купить, то акции Deutsche Bank, P/B которого был тогда на уровне 0,38, казались очень дешевыми, тогда как LHV с P/B 2,26 чрезвычайно дорогими», – показывает он первый слайд и затем второй, на котором видно, что с того момента с учетом дивидендов общая доходность инвесторов Deutsche Bank составила минус 18%, тогда как инвесторы эстонского банка стали богаче на 323%.

Синиус обращает внимание на 6 ключевых критериев, которые инвестор должен брать в расчет при оценке акций банковского сектора:

1. Рыночная среда. Банки, которые работают в стабильном и растущем регионе, будут стоить дороже, чем банки в странах с развивающейся экономикой.

2. Бизнес-модель. Имеет ли банк конкурентные преимущества, устойчивые позиции на рынке?

3. Опыт и результаты деятельности. Имеет ли банк стабильные и растущие доходы?

4. Капитал и ликвидность. Хорошо ли банк обеспечен капиталом и управляет ли он рисками?

5. Политика выплат. Имеет ли банк четко сформулированную дивидендную политику?

6. Стратегия на будущее. Есть ли у банка четко определенная стратегия и направление роста?

Синиус заключает, что при оценке акций того или иного банка инвестору будет полезно в совокупности учитывать как фундаментальные показатели, такие как P/B, так и предложенные им шесть основных критериев.

По его словам, Šiaulių bankas полностью соответствует и даже превосходит по ряду показателей такого рода оценку. «Наша текущая рыночная оценка предлагает привлекательную точку входа для инвесторов. В частности показатель P/B Šiaulių bankas – 0,85», – приводит цифры глава литовского банка Синиус.