    Глава Eleving Group: балтийские облигации лучше S&P 500

    Почти половину личного портфеля главы литовской компании Eleving Group Модестаса Судниуса составляют высокодоходные коммерческие облигации. Фото: Raul Mee

    Выступая на конференции инвестора Тоомаса, глава литовской компании Eleving Group Модестас Судниус поделился тремя базовыми критериями при выборе облигаций. По его расчетам, балтийские облигации имеют больше преимуществ, чем американский индекс акций S&P 500.

    По словам руководителя Eleving Group Модестас Судниус, за свои 12 лет существования их компания опробовала всевозможные виды и способы привлечения капитала. «У нас даже есть Keenia notes», – говорит он. Сегодня основной костяк их структуры капитала составляют европейские облигации на сумму 187 млн евро, и далее следует краудфандинг с 69 млн евро. Компания, в которую входят такие бренды как Mogo и Primero, предлагает займы для покупки автомобилей в 12 странах мира, включая евразийский и африканский континенты.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Вильяр Аракас: как распознать потенциального банкрота на рынке недвижимости
Кража в BaltCap лишила эстонских пенсионеров нескольких миллионов
Глава Eleving Group: балтийские облигации лучше S&P 500
Эпицентр
Двойная жизнь Aquaphor: крупный бизнес в России продолжается
После начала войны в Украине владелец известной компании Aquaphor оформил российский бизнес на себя лично, что дало ему возможность говорить о выходе бизнеса из России. Однако с тех пор принадлежащий ему российский «Аквафор» нарастил выручку, успел открыть завод под Петербургом и продолжил продавать продукцию в Крым.
После начала войны в Украине владелец известной компании Aquaphor оформил российский бизнес на себя лично, что дало ему возможность говорить о выходе бизнеса из России. Однако с тех пор принадлежащий ему российский «Аквафор» нарастил выручку, успел открыть завод под Петербургом и продолжил продавать продукцию в Крым.
Все большие материалы
Инвестор
Компании Таллиннской биржи обещают дивиденды: «У собственников должен быть день зарплаты»
Одни из самых крупных предприятий Таллиннской биржи – Enefit Green, Tallinna Sadam, Harju Elekter и Tallina Kaubamaja – на конференции инвестора Тоомаса подтвердили, что дивиденды являются для них приоритетом.
Одни из самых крупных предприятий Таллиннской биржи – Enefit Green, Tallinna Sadam, Harju Elekter и Tallina Kaubamaja – на конференции инвестора Тоомаса подтвердили, что дивиденды являются для них приоритетом.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: осторожно, двери отрываются!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Если повышать зарплаты бюджетникам слишком быстро, они войдут во вкус
Забастовка учителей не имеет под собой веских экономических оснований, во многом это результат политической манипуляции и излишних обещаний, пишет главный редактор ДВ Олеся Лагашина.
Забастовка учителей не имеет под собой веских экономических оснований, во многом это результат политической манипуляции и излишних обещаний, пишет главный редактор ДВ Олеся Лагашина.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект