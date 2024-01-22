Биржа

Дмитрий Фефилов

22 января 2024 в 10:02









Глава Eleving Group: балтийские облигации лучше S&P 500

Почти половину личного портфеля главы литовской компании Eleving Group Модестаса Судниуса составляют высокодоходные коммерческие облигации. Фото: Raul Mee

Выступая на конференции инвестора Тоомаса, глава литовской компании Eleving Group Модестас Судниус поделился тремя базовыми критериями при выборе облигаций. По его расчетам, балтийские облигации имеют больше преимуществ, чем американский индекс акций S&P 500.

По словам руководителя Eleving Group Модестас Судниус, за свои 12 лет существования их компания опробовала всевозможные виды и способы привлечения капитала. «У нас даже есть Keenia notes», – говорит он. Сегодня основной костяк их структуры капитала составляют европейские облигации на сумму 187 млн евро, и далее следует краудфандинг с 69 млн евро. Компания, в которую входят такие бренды как Mogo и Primero, предлагает займы для покупки автомобилей в 12 странах мира, включая евразийский и африканский континенты.