    Spotify вновь повышает цены

    В последний раз Spotify повышал цены в июле.Фото: Fabio Principe

    Spotify, самая популярная в мире платформа потоковой передачи музыки, с марта вновь повысит цены, пишет Ärileht.

    До сих пор Spotify Premium, или платный пакет, стоил 7,99 евро в месяц. С марта цена вырастет до 9,99 евро. Семейный пакет до сих пор стоил 12,99 евро в месяц, теперь его цена вырастет до 15,99 евро.

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Spotify вновь повышает цены
Spotify, самая популярная в мире платформа потоковой передачи музыки, с марта вновь повысит цены, пишет Ärileht.
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