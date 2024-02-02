Spotify вновь повышает цены

Тайны основателя провалившегося стартапа. Красивые сказки лишили инвесторов десятков миллионов

Это не был обычный для стартапа риск. И он не был обычным предпринимателем-новатором.

Это не был обычный для стартапа риск. И он не был обычным предпринимателем-новатором.