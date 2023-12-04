    Spotify сокращает 1500 сотрудников — это 17% штата

    Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил, что сокращает 17% своей рабочей силы (около 1500 рабочих мест). Причина все та же — оптимизация расходов, передает BBC News.

    Spotify до сих пор ставит перед собой цель охватить к 2030 году миллиард пользователей.Фото: SASCHA STEINBACH, EPA-EFE
    Spotify сокращает штат уже третий раз с начала года. Генеральный директор Даниель Эк в очередной раз заявил, что «принял трудное решение», сообщает BBC News.

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На заре сланцевой промышленности в Сидисука — в «квартале шелковых чулок» — жилье получали инженеры и руководители шахт и сланцеперерабатывающего предприятия. В 50-е годы появился знакомый нам теперь Кохтла-Ярве со сталинками, а прежнее сердце города постепенно становилось тихой окраиной. Теперь даже название Сидисука «переехало» — так сейчас называется одна из улиц этого района с домами уже советской постройки.
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Инвестор
Spotify сокращает 1500 сотрудников — это 17% штата
Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил, что сокращает 17% своей рабочей силы (около 1500 рабочих мест). Причина все та же — оптимизация расходов, передает BBC News.
Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил, что сокращает 17% своей рабочей силы (около 1500 рабочих мест). Причина все та же — оптимизация расходов, передает BBC News.
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