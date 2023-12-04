Spotify сокращает 1500 сотрудников — это 17% штата

Элитное жилье столетней выдержки в Кохтла-Ярве: сарай для сланца и каморка для прислуги прилагаются

На заре сланцевой промышленности в Сидисука — в «квартале шелковых чулок» — жилье получали инженеры и руководители шахт и сланцеперерабатывающего предприятия. В 50-е годы появился знакомый нам теперь Кохтла-Ярве со сталинками, а прежнее сердце города постепенно становилось тихой окраиной. Теперь даже название Сидисука «переехало» — так сейчас называется одна из улиц этого района с домами уже советской постройки.

На заре сланцевой промышленности в Сидисука — в «квартале шелковых чулок» — жилье получали инженеры и руководители шахт и сланцеперерабатывающего предприятия. В 50-е годы появился знакомый нам теперь Кохтла-Ярве со сталинками, а прежнее сердце города постепенно становилось тихой окраиной. Теперь даже название Сидисука «переехало» — так сейчас называется одна из улиц этого района с домами уже советской постройки.