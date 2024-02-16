Вкус биржи: историческое событие. Уже и эти в прибыли!

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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Разменяли полтинник. Почему это не считается? Стоимость биткойна превысила 50 тысяч долларов. Фуад был все это время не прав? Или же он продолжит настаивать, что все это пузырь и вообще неправильно?

Я вам денежки принес, за продукты, за январь. Инфляция за прошлый месяц составила 3,1%. Как это восприняли рынки? Позитивно, т.к. инфляция снизилась? Или негативно, т.к. аналитики (специалисты по промахам) ожидали еще более низкого значения?

Историческое событие. Уже и эти в прибыли! Uber. Uber! После 15 лет литья в уши отмазок в стиле «да мы когда-нибудь как-нибудь все-таки перестанем терпеть убытки» взял да и показал прибыль за целый год! Уже и таксовать научились с профитом?

Распространите эту новость десяти друзьям, а те - еще десяти друзьям, а те - еще своим друзьям друзей… В общем, акции Herbalife грохнулись на 32%.

Считает, что не выдержит конкуренцию? Марк Цукерберг заценил очки Apple.

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».