Биржа

Диана Тийдема

22 февраля 2024 в 9:08









Nvidia превзошла ожидания

Результаты Nvidia порадовали инвесторов. Фото: Reuters/Scanpix

Nvidia отчиталась о финансовых результатах за четвертый квартал и весь 2024 год, достигнув рекордных результатов по всем ключевым показателям.

Выручка в четвертом квартале составила $22,1 млрд, что на 22% больше, чем в предыдущем квартале, и на 265% больше, чем год назад. В годовом исчислении выручка выросла на 126% до $60,9 млрд.