Вкус биржи: мягкая посадка? Дудки вам!
Citigroup: спокойно, ребята, сейчас будет все плохоФото: Эндрю Келли / Reuters / Scanpix
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Ну куда им еще расти?! А вот! Акции NVIDIA выросли за день на 16%. КАК компания, которая и так является одной из самых быстрорастущих в мире, умудрилась снова удивить инвесторов?
Они все-таки делают это! Reddit планирует IPO в марте. Детишки, наконец-то, принесут соцсеточке денежек?
Мягкая посадка? Дудки вам! Citigroup прогнозирует… рецессию к середине лета?! Экономика перегрета, или это аналитики банка перегрелись на солнце?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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