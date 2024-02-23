Вкус биржи: мягкая посадка? Дудки вам!

Citigroup: спокойно, ребята, сейчас будет все плохо Фото: Эндрю Келли / Reuters / Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Ну куда им еще расти?! А вот! Акции NVIDIA выросли за день на 16%. КАК компания, которая и так является одной из самых быстрорастущих в мире, умудрилась снова удивить инвесторов?

Они все-таки делают это! Reddit планирует IPO в марте. Детишки, наконец-то, принесут соцсеточке денежек?

Мягкая посадка? Дудки вам! Citigroup прогнозирует… рецессию к середине лета?! Экономика перегрета, или это аналитики банка перегрелись на солнце?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».