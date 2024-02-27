    LHV увеличил прибыль и объявил о выплате дивидендов

    Количество клиентов LHV Pank в 2023 году увеличилось до 417 тысяч.Фото: Liis Treimann

    В 2023 году консолидированная выручка LHV Group составила 310,5 миллиона евро (+79%). Консолидированная чистая прибыль LHV Group за прошлый год достигла 140,9 миллиона евро, что на 129% больше, чем в 2022 году, пишет Ärileht.

    Чистый процентный доход составил 253,8 миллиона евро (+97%), а чистый доход от комиссий за услуги — 54,1 миллиона евро (+21%). В 2023 году расходы концерна в общей сложности достигли 134,3 миллиона евро (+50%). Годовое соотношение расходов к доходам LHV Group составило 43,3%, а рентабельность собственного капитала – 29,0%. В 2023 году обычная прибыль на акцию составила 0,44 евро, а разводненная прибыль на акцию — 0,43 евро.

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