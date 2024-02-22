Биржа

Яна Сааркоппель

22 февраля 2024 в 8:35









Мегаприбыль не вдохновляет: некоторые инвесторы стремятся избавиться от банковских акций

В начале февраля Coop Pank объявил о приличном росте прибыли, но цена акций при этом падает. Некоторые инвесторы пользуются возможностью купить их по более низкой цене. Фото: Liis Treimann

Местные банки сообщают о рекордных результатах, но цена акций не растет, а акционерные книги и биржа скорее свидетельствуют о том, что банковские акции стремятся продавать.

LHV Group заработала в прошлом году чистую прибыль в размере 140,9 миллиона евро при рекордных объемах бизнеса, что в два с лишним раза больше, чем годом ранее. Прибыльными были все дочерние компании группы. Местный Coop Pank заработал в прошлом году чистую прибыль в размере 39,2 миллиона евро, за год она выросла на 93 процента.