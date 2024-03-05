О чем говорят на Уолл-стрит: успех Баффета и новые высоты биткоина

В ежегодной речи, направленной акционерам Berkshire Hathaway, Баффет сообщил о хороших результатах компании. Фото: Scanpix

Наряду с результатами Berkshire Hathaway, Уоррен Баффет дал инвесторам подсказки о происходящем на фондовых рынках. Кроме того, на фоне роста цены биткоина оживились споры о его будущем.

Эту неделю инвесторы Уолл-стрит начали с обсуждения письма Уоррена Баффета, которое он традиционно опубликовал вместе с финансовыми результатами Berkshire Hathaway.