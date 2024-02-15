    Капитализация биткоина превысила триллион долларов

    Фото: Hi my name is Jacco

    Стоимость всех биткоинов в обращении, или рыночная капитализация, в среду превысила 1 триллион долларов. Рыночная капитализация крипторынка превысила 2 триллиона долларов, пишет Äripäev.

    Если бы криптовалюта была публичной компанией, она стала бы четвертой по капитализации компанией в мире, находясь между Saudi Aramco и NVIDIA.

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