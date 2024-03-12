    Биткоин вновь побил ценовой рекорд. Эксперты уверены – это только начало

    Аналитики предрекают биткоину новую волну роста.Фото: Scanpix

    Биткоин установил новый ценовой рекорд. Эксперты полагают, что этот ценовой пик не будет последним.

    Вчера цена биткоина достигла нового рекордного максимума – 72 739 долларов, сегодня она немного снизилась.
    Это означает, что в этом году биткоин вырос более чем на 70%.
    Эксперты: это еще не все!
    Standard Chartered ожидает, что к концу года цена биткоина достигнет $100 000. Исследовательская фирма Fundstrat установила целевую цену в размере от 116 000 до 137 000 долларов США, а инвестиционная компания SkyBridge Hedge Fund прогнозирует, что к апрелю 2025 года цена биткоина составит 170 000 долларов США.
    «Люди думают, что мы сошли с ума, но я так не считаю. У нас большие позиции в биткоинах, и мы верим в них», – сказал Yahoo Finance Live Энтони Скарамуччи, основатель и генеральный директор SkyBridge Capital.
    Однако есть и те аналитики Уолл-стрит, которые считают, что трудно оценить будущую цену биткоина, поскольку он не имеет внутренней стоимости. Один из пожелавших остаться анонимным аналитиков отметил, что биткоин подобен искусству, поэтому установить целевую цену невозможно.
    Почва для фондов
    Некоторые из компаний, установившие высокую целевую стоимость биткоина, также предлагают услуги по инвестированию в криптовалюту.
    Одной из них является компания по управлению капиталом VanEck, которая в январе получила разрешение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США на запуск нового биржевого спот-фонда биткойнов.
    Недавно компания отказалась от своей целевой цены в $80 000, установленной на текущий год. Теперь «среднесрочная» цель компании – $350 000. Мэтью Сигел, руководитель отдела исследований цифровых активов в VanEck, назвал текущую ситуацию неизведанными водами.
    Еще одна инвестиционная фирма, которая также получила одобрение на запуск ETF, – это Ark Invest. Они установили целевую цену биткоина в 1,3 миллиона долларов и считают, что она будет достижима в течение следующих десяти лет.
    Директор по цифровым активам в Ark Яссин Элмандрья признал, что столь высокий прогноз может показаться абсурдным, но если предположить, что использование биткоинов расширится, рыночная стоимость монеты также увеличится. Он добавил, что биткоин может стать средством сбережения, независимым от центральных банков и правительств, тем самым защищая от инфляции, а также потенциально взяв на себя большую долю глобальных платежей. Элмандрья подчеркнул, что спрос является ключевым фактором повышения цены.
    Стратеги Уолл-стрит часто прогнозируют будущее акций, используя EPS компании (прибыль на акцию), умноженную на соотношение цены к прибыли (P/E) и основываясь на стратегии роста компании. Элмандрья считает, что в случае с биткоинами при составлении прогнозов нужно смотреть только на спрос.
    Благодаря открытым в январе спотовым биткойн-ETF спрос на криптовалюту сейчас явно превышает предложение.
    В этом году через новые ETF приобреталось в среднем 4000 монет в день», – сказал Марк Коннорс, руководитель отдела исследований 3iQ. Это значительно превышает 900 биткоинов, которые создаются за один день. Максимальное количество биткоинов зафиксировано на уровне 21 миллиона.
    В этом году ожидается сплит биткоинов, который должен состояться в середине апреля, после чего ежедневное количество новых монет составит 450 вместо 900. Дробление биткоинов происходит каждые четыре года, и в прошлом за ним последовал резкий рост криптовалюты.
    3iQ прогнозирует целевую цену в 110 000 долларов в этом году и 140 000 долларов в следующем году. По более амбициозному прогнозу компании, биткоин должен достичь $180 000 уже в этом году и $450 000 в следующем году.

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