    ФРС придерживается своего курса

    Здание ФРС в Вашингтоне, США.Фото: Reuters/Scanpix

    Федеральная резервная система США сохранила ставки на прежнем уровне, однако по-прежнему планирует их снизить в этом году три раза.

    Федеральный комитет по открытым рынкам США единогласно проголосовал за то, чтобы оставить ставки без изменений на 23-летнем максимуме в диапазоне от 5,25 до 5,5 процента.

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