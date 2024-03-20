Биржа

Дмитрий Фефилов

20 марта 2024 в 18:25









ФРС придерживается своего курса

Здание ФРС в Вашингтоне, США. Фото: Reuters/Scanpix

Федеральная резервная система США сохранила ставки на прежнем уровне, однако по-прежнему планирует их снизить в этом году три раза.

Федеральный комитет по открытым рынкам США единогласно проголосовал за то, чтобы оставить ставки без изменений на 23-летнем максимуме в диапазоне от 5,25 до 5,5 процента.