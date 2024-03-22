    Modera сократила убытки и хочет привлечь дополнительные инвестиции

    Прошлый год был успешным для Modera. На снимке (слева) Райдо Тоонекург, основатель и управляющий биржевой компании Modera.Фото: Лийз Трейманн

    Оборот компании-разработчика программного обеспечения Modera превысил 2 миллиона евро, доходы выросли на 32%.

    Выручка от продаж Modera в прошлом году выросла на 37% по сравнению с предыдущим годом. Основной акцент компания делает на росте лицензионных сборов, поскольку именно они будут источником дальнейшего роста. На сегодняшний день выручка поступает уже из 16 стран, причем наибольший рост наблюдался на новых рынках.

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Инвестор
Modera сократила убытки и хочет привлечь дополнительные инвестиции
Оборот компании-разработчика программного обеспечения Modera превысил 2 миллиона евро, доходы выросли на 32%.
Оборот компании-разработчика программного обеспечения Modera превысил 2 миллиона евро, доходы выросли на 32%.
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