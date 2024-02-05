Биржа

Андре Анни

5 февраля 2024 в 8:42









Портфели лидеров: руководители биржевых компаний раскрывают свою стратегию

Член правления Infortar Мартти Талгре (в центре) в этом году достиг 13-го места в ТОПе инсайдеров с портфелем в полмиллиона евро. Талгре можно охарактеризовать как искушенного инвестора, инвестирующего по принципу «купи и держи». Фото: Andras Kralla

Руководители компаний, зарегистрированных на Таллиннской бирже, в большинстве своем также являются активными инвесторами, инвестирующими как на основе личных связей и доверия, так и четкой стратегии.

Например, председатель правления Coop Pank Маргус Ринк занимает седьмое место в списке с портфелем на сумму почти 2 миллиона евро.