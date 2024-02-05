Портфели лидеров: руководители биржевых компаний раскрывают свою стратегию

Руководители компаний, зарегистрированных на Таллиннской бирже, в большинстве своем также являются активными инвесторами, инвестирующими как на основе личных связей и доверия, так и четкой стратегии.
На прошлой неделе в Äripäev был опубликован ТОП 1000 инвесторов, и в последующие дни последует ряд статей об эстонских инвесторах и их полезных инвестиционных идеях. Например, мы поговорим с новичками рейтинга и теми, кто вылетел из списка, составим рейтинг инсайдеров биржевых компаний, а также спросим об инвестициях у гуру финансовой грамотности и известных людей.
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