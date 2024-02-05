Портфели лидеров: руководители биржевых компаний раскрывают свою стратегию

Член правления Infortar Мартти Талгре (в центре) в этом году достиг 13-го места в ТОПе инсайдеров с портфелем в полмиллиона евро. Талгре можно охарактеризовать как искушенного инвестора, инвестирующего по принципу «купи и держи».Фото: Andras Kralla

Руководители компаний, зарегистрированных на Таллиннской бирже, в большинстве своем также являются активными инвесторами, инвестирующими как на основе личных связей и доверия, так и четкой стратегии.

Например, председатель правления Coop Pank Маргус Ринк занимает седьмое место в списке с портфелем на сумму почти 2 миллиона евро.

На прошлой неделе в Äripäev был опубликован ТОП 1000 инвесторов, и в последующие дни последует ряд статей об эстонских инвесторах и их полезных инвестиционных идеях. Например, мы поговорим с новичками рейтинга и теми, кто вылетел из списка, составим рейтинг инсайдеров биржевых компаний, а также спросим об инвестициях у гуру финансовой грамотности и известных людей.

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