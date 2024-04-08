    Вкус биржи: так вам, армагеддонщики! Нонфармы опять космические

    Фото: Flickr

    Фуад Расулов проводит встречу со слушателями! Еще не поздно запрыгнуть в последний вагон и присоединиться к нашему огоньку! А пока к делу.

    Как тебе такое, Илон Маск?! Tesla – одна из худших бумаг S&P 500. Как мы докатились до жизни такой?
    «Верю ли я в Intel? К сожалению, да». Intel отрапортовала о потере миллиардов долларов на каком-то несчастном производстве чипов (т.е. основном бизнесе). Почему Фуад Расулов считает, что все это вообще неважно? Только ли потому, что он бык в любой непонятной ситуации?
    Так вам, армагеддонщики! Нонфармы опять космические. Почему американская экономика прет всем хейтерам назло?
    До встречи завтра! И да, свежий выпуск «Вкуса биржи» тоже послушайте:

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Давайте не будем создавать больше мусорных рабочих мест, то есть перестанем говорить о квоте на иностранную рабочую силу и сосредоточимся на росте производительности труда, пишет экономический аналитик Пеэтер Таммисту в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
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