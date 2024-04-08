Вкус биржи: так вам, армагеддонщики! Нонфармы опять космические

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Фуад Расулов проводит встречу со слушателями! Еще не поздно запрыгнуть в последний вагон и присоединиться к нашему огоньку! А пока к делу.

Как тебе такое, Илон Маск?! Tesla – одна из худших бумаг S&P 500. Как мы докатились до жизни такой?

«Верю ли я в Intel? К сожалению, да». Intel отрапортовала о потере миллиардов долларов на каком-то несчастном производстве чипов (т.е. основном бизнесе). Почему Фуад Расулов считает, что все это вообще неважно? Только ли потому, что он бык в любой непонятной ситуации?

Так вам, армагеддонщики! Нонфармы опять космические. Почему американская экономика прет всем хейтерам назло?