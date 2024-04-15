Биржа

Индрек Мяэ

15 апреля 2024 в 5:59









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Coop Pank, возглавляемый Маргусом Ринком, проведет собрание акционеров, а днем ​​позже опубликует финансовые результаты первого квартала. Фото: Лийз Трейманн

Начавшаяся неделя дает последнюю возможность подписаться на облигации с двузначными процентами, в остальном внимание стоит обратить прежде всего на банковский сектор – квартальные результаты и собрания акционеров ожидаются как в Эстонии, так и за рубежом. Макроиндикаторов стоит ждать в основном из Европы.

Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на отечественный фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США.

Новости отечественного банка

На этой неделе Coop Pank, торгующийся на Таллиннской фондовой бирже, будет в центре внимания благодаря сразу нескольким событиям. В среду его акционеры соберутся на очередную встречу, а на следующий день будут опубликованы финансовые результаты за первый квартал.

Пааво Труу, финансовый директор Coop Pank, получившего в прошлом году самую большую прибыль в истории, в эфире радио Äripäev рассказал, что их акции сейчас аномально дешевы. По квартальным результатам теперь можно увидеть, продолжится ли исторический рост прибыльности – предпосылки для этого есть, поскольку процентные ставки до сих пор не снижены, а значит, как и в прошлом году, процентные доходы должны поддержать выручку. В свою очередь, сильная прибыль означает либо рост цены акций, либо еще большее снижение коэффициента – в последнем случае важно, насколько быстрым будет рост прибыли по сравнению с конкурентами.

На общем собрании акционеров Coop Pank подтвердит рекордные дивиденды в размере 8,7 центов на акцию. При текущей цене бумаги в 2,415 евро это означает дивидендную доходность в размере 3,6%.

Также на общем собрании акционеров будет утвержден годовой отчет компании и назначен аудитор залогового имущества. Председатель правления Маргус Ринк даст обзор состояния банка, что позволит акционерам представить будущие перспективы. А именно, откуда возьмется рост, когда процентные доходы начнут падать или когда проценты по срочным вкладам станут обременительными затратами.

Неделя банков в США

Несколько банковских результатов будут опубликованы и в США, где в понедельник свои квартальные показатели объявит Goldman Sachs, а во вторник это сделают Bank of America и Morgan Stanley.

Поскольку Федеральный резерв США впервые повысил процентные ставки во втором квартале 2022 года, сейчас результаты банковского сектора будут лучше сопоставимы. Это значит, что в первом квартале прошлого года процентные ставки были высокими, как и в этом году, и теперь результаты можно будет оценить без влияния процентных ставок на прибыль.

Тем не менее, несмотря на высокие процентные ставки, экономика США остается сильной, т.е. уверенность людей позволяет потреблять, а сильный рынок труда поддерживает это за счет кредитов. На этом фоне экономика Соединенных Штатов уже не растет так быстро, как раньше, и из-за некоторого охлаждения прогнозируется, что замедление роста может отразиться и на банковских результатах.

Кроме того, из США в четверг ожидаются результаты Netflix.

Последний шанс подписаться на облигации

В понедельник до 14:00 инвесторы могут принять участие в эмиссии облигаций Grenardi Group, которая предлагает 10-процентную ставку.

Руководитель эстонского филиала компании Наталья Рейноя недавно подтвердила Äripäev, что, хотя экономические результаты местного филиала не радуют, в целом у группы дела идут хорошо и она активно инвестирует в расширение розничной сети.

При этом инвесторам следует помнить, что если экономическая ситуация в Балтии ухудшится, спрос на предметы роскоши может уменьшиться. Однако Рейноя это не беспокоит.

Дни дивидендов на подходе

Во вторник инвесторов порадует DelfinGroup, когда на их счета будет сделан очередной квартальный платеж. А вот те, кто надеются вложить эти средства в акции третьего фонда EfTEN, не успеют извлечь из этого выгоду.

Во вторник для третьего фонда EfTEN наступает день Х. Это означает, что получить дивиденды от DelfinGroup и перенаправить их в фонд с целью получения дивидендов будет невозможно. По определению даты Х, право на получение дивидендов имеют все инвесторы, которые были в списке акционеров за день до этого.

DelfinGroup выплатит квартальные дивиденды в размере 0,0143 евро на акцию, что дает доходность 1,2 процента от цены акции в 1,24 евро. EfTEN выплатит дивиденды 1 евро на акцию, что обеспечивает акционерам почти 5-процентную доходность.

Важный показатель для еврозоны

Среда станет важным днем для еврозоны, когда станет известен показатель инфляции в регионе за март. Если в феврале цены выросли на 2,6%, то теперь аналитики надеются, что инфляция приблизится к двухпроцентной цели Европейского центрального банка, и предполагают, что в марте цены выросли на 2,4%.

Это важно, чтобы Европейский центральный банк мог снизить процентные ставки в июне. На прошлой неделе на это намекала Кристин Лагард, заявив, что скоро наступит время для сокращения ставок.

В среду из Европы также поступит показатель инфляции Великобритании, а в понедельник будут опубликованы показатели розничных продаж в США.