Google объявила о новых сокращениях

Сильный доллар вредит экономике Эстонии, но некоторые фирмы набивают карманы

Растущая стоимость доллара США по отношению к евро не сулит ничего хорошего для экономики Эстонии: инфляция будет набирать обороты, но в выигрыше окажутся несколько компаний.

Растущая стоимость доллара США по отношению к евро не сулит ничего хорошего для экономики Эстонии: инфляция будет набирать обороты, но в выигрыше окажутся несколько компаний.