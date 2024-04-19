Биржа

Андре Анни

19 апреля 2024 в 10:46









Infortar доминирует на Балтийской бирже: стоимость акций выросла на 10% за неделю

Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт. Фото: Andras Kralla

Акции Infortar продолжают быстро расти: по состоянию на полдень пятницы они выросли более чем на 10 процентов за неделю.

В четверг акции Infortar, торгующиеся в основном списке балтийской фондовой биржи Nasdaq, выросли на 4,25% до 38 евро. В среду Infortar показал самый большой рост среди компаний балтийского региона – акции компании выросли на 3,26%, а оборот по ним составил 48 658 евро.