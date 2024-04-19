    Infortar доминирует на Балтийской бирже: стоимость акций выросла на 10% за неделю

    Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт.Фото: Andras Kralla

    Акции Infortar продолжают быстро расти: по состоянию на полдень пятницы они выросли более чем на 10 процентов за неделю.

    В четверг акции Infortar, торгующиеся в основном списке балтийской фондовой биржи Nasdaq, выросли на 4,25% до 38 евро. В среду Infortar показал самый большой рост среди компаний балтийского региона – акции компании выросли на 3,26%, а оборот по ним составил 48 658 евро.

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