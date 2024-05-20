Биржа

Яна Сааркоппель

20 мая 2024 в 12:09









Подписка на облигации Šiauliu bankas была превышена почти в четыре раза

Глава литовского банка Šiauliu bankas Витаутас Синиус на конференции инвестора Тоомаса. Фото: Raul Mee

Подписка на облигации литовского банка Šiauliu Bankas была превышена почти в четыре раза. Около 3000 инвесторов предложили банку 97,2 млн евро.

В пятницу закончился период подписки на субординированные облигации Šiauliu Bankas. Банк намеревался привлечь 25 млн евро с процентной ставкой 7,7%. По итогам подписки около 3000 инвесторов подали заявку на облигации на сумму 97,2 млн евро. Таким образом, подписка превысила предложение в 3,9 раза.