Биржа

Индрек Мяэ

27 мая 2024 в 5:51









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Tallinna Vesi утвердит на этой неделе дивиденды. Фото: Liis Treimann

Главными событиями начавшейся недели станут собрания акционеров местной биржи, а также дивиденды, которые поступят на счета инвесторов. Также поступит информация, которая позволит понять, когда могут начаться снижения процентных ставок в Европе и США.

Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на внутренний фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.