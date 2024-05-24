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dv.ee

24 мая 2024 в 9:20









Финляндия намерена частично продать свои акции в Posti, VR, Finavia и Gasum

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Правительство Финляндии намерено отказаться от государственного владения в ряде компаний, передает Yle.

Например, в настоящее время государство полностью владеет Finavia и VR, но их минимальные доли владения будут снижены до 50,1 процента.

Минимальные доли владения Gasum Oy и Posti Group Oy снизятся с 50,1 процента до 33,4 процента.

Правительство также предлагает, чтобы Финляндия полностью отказалась от владения компанией арендного жилья A-Kruunu.

С другой стороны, минимальные доли владения Kemijoki Oy хотят повысить с нуля до 33,4 процента. В настоящее время государство владеет 50,1 процентом этой компании.

Окончательное решение об изменениях в активах Финляндии будет принято парламентом страны.

Минимальная доля собственности означает минимальное количество акций, которое государство должно иметь в каждой компании. Однако государство может иметь и большую собственность в этих компаниях, то есть оно не обязано продавать превышающие установленный предел акции.