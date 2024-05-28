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dv.ee

28 мая 2024 в 13:57









Квартальный оборот Pro Kapital упал на 75%

Проект Kindrali Majad.

Оборот Pro Kapital в первом квартале 2024 года составил 3,1 млн евро. Это на 76% меньше в годовом сравнении, пишет Postimees.

Оборот компании в первом квартале 2024 года значительно снизился – годом ранее он составлял 13,4 млн евро.