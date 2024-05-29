Nvidia преодолела рекордную отметку в 1100 долларов

Тайна замка Лайтсе: бизнес-герой 90-х водит партнеров за нос с помощью магии регистра

В здание усадьбы Лайтсе, напоминающее средневековый рыцарский замок, входят двое вооруженных охранников. Они решительно направляются на третий этаж, вместе с ними туда проходит известный бизнес-тренер в сопровождении своего адвоката. Прибытие охранников и адвоката застает врасплох владельца замка Суло Мульдиа.

В здание усадьбы Лайтсе, напоминающее средневековый рыцарский замок, входят двое вооруженных охранников. Они решительно направляются на третий этаж, вместе с ними туда проходит известный бизнес-тренер в сопровождении своего адвоката. Прибытие охранников и адвоката застает врасплох владельца замка Суло Мульдиа.