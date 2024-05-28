Инвестор Тоомас: Nvidia зарабатывает на других компаниях из моего портфеля

Nvidia получает прибыль за счет остальных акций «великолепной семерки». Фото: Shutterstock

Бум в области искусственного интеллекта привел к несколько странной ситуации: я зарабатываю на одной из компаний в моем портфеле (Nvidia) то, что тратят другие компании в моем портфеле (в основном Alphabet и Microsoft).

Хотя приятно видеть, что деньги не уходят из семьи и портфель хорошо сбалансирован, это также вызывает беспокойство. Что, если Alphabet и Microsoft не вернут деньги, потраченные на искусственный интеллект? Что, если через несколько лет им придется признать, что из этого ничего не вышло, и списать свои инвестиции в утиль? Но такая ситуация становится все более реальной.