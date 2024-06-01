PRFoods теряет прибыль: клиенты больше не могут покупать столько рыбы

Эстонскую медицину предлагают спасать с помощью AI: «Для нас это как лотерейный билет»

Топ-менеджер Operail Валентин Палласе в качестве частного лица запустил медицинский стартап – aiDoctor. С помощью приложения и чат-бота на основе искусственного интеллекта он рассчитывает облегчить проблему нехватки семейных врачей и докторов-специалистов. В профильном министерстве пока отнеслись к идее без энтузиазма, однако Палласе надеется привлечь и частных инвесторов.

Топ-менеджер Operail Валентин Палласе в качестве частного лица запустил медицинский стартап – aiDoctor. С помощью приложения и чат-бота на основе искусственного интеллекта он рассчитывает облегчить проблему нехватки семейных врачей и докторов-специалистов. В профильном министерстве пока отнеслись к идее без энтузиазма, однако Палласе надеется привлечь и частных инвесторов.