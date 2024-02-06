    ТОП инсайдеров: двум героям пришлось покинуть тройку лидеров

    Постоянная работа над своей компанией и умение в нужный момент выделиться из толпы приводит в ТОП инсайдеров и помогает там оставаться, считает инсайдер Таллиннской биржи.

    Калев Ярвелилль (слева), Андрес Вийземанн, Райн Лыхмус, Энн Пант и Айн Ханшмидт достигли высоких позиций среди инсайдерских инвесторов Таллиннской фондовой биржи.Фото: Äripäev/Jelena Tsenno
    Инсайдеры – это люди, которые принадлежат к ближнему кругу листинговой компании и, таким образом, обладают важной информацией о ней, которая есть не у всех. Инвесторы склонны черпать немало информации из инсайдерских сделок.
    В этом году, как и в предыдущем, ТОП 150 инсайдеров замыкает основной владелец LHV Group Райн Лыхмус, а вот остальная тройка лидеров смешалась.
    Энн Пант и Калев Ярвелилль, основные владельцы компании Infortar, которая в прошлом году стала публичной, вошли в первую тройку. Портфель Айна Ханшмидта, третьего по величине владельца Infortar, также существенно подорожал, поднявшись с 14-го на 5-е место в рейтинге по стоимости активов.
    Андрес Вийземанн, основной владелец LHV Group, который в прошлом году занимал второе место, вытеснен из тройки лидеров и теперь находится на четвертом месте. Прийт Вайкмаа, основатель TextMagic, опустился с третьего места на 13-е.
    Рейтинг: портфели инсайдеров Таллиннской фондовой биржи

    Как инвестируют инсайдеры

    34-е место в ТОП инсайдеров принадлежит владельцу Iute Group Тармо Сильду. Она котируется на Таллиннской фондовой бирже через Arco Vara, чьей группе владельцев и правлению принадлежит Сильд. Он также имеет небольшой пакет акций Tallink и Hepsor.
    «Я стараюсь инвестировать в то, что понимаю сам, к чему у меня есть страсть», – описывает он свою философию. «Все подобные инвестиции успешны, но успех – это не только положительная совокупная прибыль, а также и потери, понесенные в ходе процесса», – уверен Сильд. По его мнению, если причины проигрыша ясны и человек после этого поступает иначе, то это бесспорный успех, в сравнении даже с доходом, но полученным случайно, по принципу лотереи.
    Сильд говорит, что за его успехом стоит стремление быть человеком обучающимся, а не бредущей вслепую овцой. Ну, а если вы чего-то не понимаете, он рекомендует спросить. «Это единственная рекомендация, которой я могу поделиться», – заявил он.

    Чтобы торговля акциями была честной, для инсайдеров введены особые правила торговли ценными бумагами компаний. Компании должны информировать финансовую инспекцию об инсайдерских сделках, уведомление о сделках размещаются публично. Существует разрешенный и запрещенный период для торговли, например, перед важными новостями о компании.

    Следовать за инсайдерами кажется хорошей идеей, но...

    Если инсайдер владеет большим количеством акций компании и покупает их еще больше, инвесторы полагают, что он с оптимизмом смотрит на будущее фирмы и ожидает, что ее стоимость увеличится. Однако если сделок купли-продажи много, мышление инвестора может быть и противоположным, а будущее компании можно рассматривать пессимистично.

    Марко Ягор изучал инсайдерские сделки в своей магистерской диссертации в Таллиннском техническом университете и в своей диссертации 2022 года опубликовал анализ, согласно которому можно констатировать, что следование за инсайдерами Таллиннской фондовой биржи не обязательно принесет успех.

    Ягор пришел к выводу, что инсайдеры Таллиннских биржевых компаний и обычные инвесторы, подражавшие инсайдерам, добились более высокой доходности, чем индекс Таллиннской фондовой биржи, только в течение первого месяца после совершения сделки покупки акций, получив за это время 1,13%-1,6% (почти 14-21% в годовом исчислении) доходности сверх средней по рынку. При этом в более долгосрочном периоде доходность была ниже среднерыночной.

    По словам Кулдара Лейса, он уже много лет инвестирует в предприятия, в управлении которыми может участвовать сам. Занимая 55-е место в ТОП инсайдеров, Лейс является членом совета директоров компаний Bercman Technologiesi и Linda Nektar которые котируются на альтернативной бирже First North, и PRFoods – в основном списке Таллиннской биржи.
    Лейс не вкладывает в проекты, участие в которых не может себе позволить. Например, последние три года он был занят в качестве члена правления подготовкой принятия Тарту титула Культурной столицы Европы 2024, а потому, по его словам, отклонил несколько очень интересных инвестиционных предложений. «Реальность говорит, что сейчас нет времени на серьезные дела», – сказал он.
    Краеугольным камнем своей истории успеха Лейс называет крупные сделки, состоявшиеся год назад, которые вселили в него уверенность в том, что в жизни возможно все. Он был одним из членов команды по продаже бренда Linnus Kali компании Coca-Cola, она стала одной из первых продаж бренда в Эстонии глобальной компании: «Это дало представление о том, что даже в маленькой стране можно заключать интересные сделки». После этого Лейс принял участие в создании и продаже бренда Aura: «Мне придало смелости то, что все продается в случае, если впереди видна ясная перспектива».
    А вот создание завода по производству готовых продуктов питания Maakera Лейс считает провалом. «Время для этого бизнеса в Эстонии еще не пришло», – считает он.

    Эве Сирель, член правления LHV Varahaldus, занимает 78-е место в ТОП инсайдеров. «Фактически инсайдером я стала в прошлом году», – сказала она, добавив, что, хотя основное внимание в профессиональной жизни она уделяет инвестированию, она не занимается им активно вне работы. Поэтому у нее нет вложений ни за пределами Таллиннской биржи, ни в альтернативных классах активов. «Но никогда не знаешь, когда вдруг удастся окупить инвестиции в детские художественные классы», – заметила она.

    Столь же скептически относится к инвестированию, без участия в управлении фирмами, Индрек Нейвельт, которого можно найти на 64-м месте в ТОПе инсайдеров. «Я бы вообще назвал эту деятельность не инвестированием, а спекуляцией. Спекулянт покупает с целью продать подороже или, в крайнем случае, получить дивиденды, он не берет на себя ответственность за работу компании. Однако инвестор создает новую стоимость и, как правило, берет на себя ответственность», – сказал Нейвельт.
    Вот почему он отказался комментировать свою деятельность и извлеченные из нее уроки. «Если бы все были спекулянтами, как вы советуете, экономика сразу же рухнула бы», – ответил он на вопрос Äripäev.

    Несколько новичков

    В этом году в ТОПе инсайдеров можно найти 28 новичков. В то время как компания Grab2Go, которая была добавлена в альтернативный список Таллиннской фондовой биржи в прошлом году, упала в цене более чем на две трети с момента выхода на биржу, ее соучредитель Рейо Орасмяэ занял 83-е место в рейтинге.
    Орасмяэ говорит, что у него есть своя манера биржевой игры, когда дело касается Grab2Go. «Я занимаюсь инвестированием почти 15 лет, но в последние годы постепенно ликвидировал свои позиции, вкладывая деньги в недвижимость и Grab2Go», – сказал он. Кроме того, у него есть небольшая доля в Clevon и Bercman, а также небольшое количество облигаций.
    Орасмяэ считает, что нужно инвестировать в то, в чем разбираешься. Вот почему он все чаще обращает внимание на недвижимость. «В первые годы я инвестировал только в акции как в Балтийских странах, так и в США, но, проработав почти 10 лет с недвижимостью, я понял, что чувствую себя более комфортно с инвестициями в недвижимость, и в первую очередь потому, что с ними мне удается добиваться более высокой доходности». Сейчас он владеет 16 квартирами.

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