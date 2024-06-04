Хорошие новости привели к росту акций Nvidia

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг рассказал о планах компании в воскресенье на конференции в Тайване.Фото: Reuters/Scanpix
Акции Nvidia выросли в понедельник после того, как компания сообщила информацию о следующем чипе искусственного интеллекта, сообщает Yahoo Finance.
Генеральный директор компании Дженсен Хуанг объявил в воскресенье на конференции Computex в Тайване, что чип, запланированный на 2026 год, будет называться Ruby. Он назван в честь Веры Рубин, американки, которая помогла открыть темную материю.
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