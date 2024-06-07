    Вкус биржи: ЕЦБ снизил ставку, а мы в восторге. Справедливо?

    Значит так: берем ставку. Немного ее скручиваем. PROFIT. Понятно?Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA, Scanpix

    Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Фуад Расулов против доллара: история небольших убытков! Почему маркет-нейтральная стратегия, нацеленная на интервенцию Банка Японии, с треском, с дустом, дико провалилась? Ответ: никогда не иди против доллара!
    Nvidia обошла по капитализации Apple. Остановите эту машину! Этот хайп вообще когда-нибудь закончится?
    ЕЦБ снизил ставку – поводы для восторга есть? Почему это было ожидаемым событием?
    Ждете краха доллара? Ну, ждите. Доля долларовых платежей в SWIFT выросла.
    Что-то много убытков на бирже – пойду создам свою. Почему Blackrock решил создать конкурента NYSE?
    Dell удивил порядочно. Почему акции грохнулись на 30%?

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Вкус биржи: ЕЦБ снизил ставку, а мы в восторге. Справедливо?
Нестор: в этом году процентные ставки будут снижены еще три раза
Государство выставило убыточный Operail на аукцион
Эпицентр
Производитель деревянных домов: «Мы между молотом и наковальней»
Эстонский производитель деревянных MHM-домов называет свою продукцию самой экологичной. Но это не спасло его от падения продаж на основном рынке сбыта, в Швеции. Дело не только в высокой ставке по кредитам и рецессии, но и в геополитической напряженности: «Там никто не хочет ничего покупать, только копать окопы и делать снаряды».
Эстонский производитель деревянных MHM-домов называет свою продукцию самой экологичной. Но это не спасло его от падения продаж на основном рынке сбыта, в Швеции. Дело не только в высокой ставке по кредитам и рецессии, но и в геополитической напряженности: «Там никто не хочет ничего покупать, только копать окопы и делать снаряды».
Все большие материалы
Инвестор
Разочарованные инвесторы Huum: это выглядит как большой обман
В начале недели производитель каменок для саун Huum объявил, что готовится к продаже компании и покидает инвестиционную платформу Funderbeam. Это решение, однако, возмутило акционеров компании, которые считают себя обманутыми.
В начале недели производитель каменок для саун Huum объявил, что готовится к продаже компании и покидает инвестиционную платформу Funderbeam. Это решение, однако, возмутило акционеров компании, которые считают себя обманутыми.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: ЕЦБ снизил ставку, а мы в восторге. Справедливо?
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Выборы в Европарламент: что такое «отстаивание своей страны»?
Отстаивание интересов Эстонии в интерпретации тех, кто полагает, что центристам нечего делать в Европарламенте, заключается в заметании отечественного мусора под кровать и непременной поддержке внутриполитических действий родного правительства, пишет колумнист ДВ Эльконд Либман.
Отстаивание интересов Эстонии в интерпретации тех, кто полагает, что центристам нечего делать в Европарламенте, заключается в заметании отечественного мусора под кровать и непременной поддержке внутриполитических действий родного правительства, пишет колумнист ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Интервью
Бычий рынок продлится еще три года: стратегия, которая поможет за это время разбогатеть
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект