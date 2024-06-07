Вкус биржи: ЕЦБ снизил ставку, а мы в восторге. Справедливо?

Значит так: берем ставку. Немного ее скручиваем. PROFIT. Понятно? Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA, Scanpix

Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Фуад Расулов против доллара: история небольших убытков! Почему маркет-нейтральная стратегия, нацеленная на интервенцию Банка Японии, с треском, с дустом, дико провалилась? Ответ: никогда не иди против доллара!

Nvidia обошла по капитализации Apple. Остановите эту машину! Этот хайп вообще когда-нибудь закончится?

ЕЦБ снизил ставку – поводы для восторга есть? Почему это было ожидаемым событием?

Ждете краха доллара? Ну, ждите. Доля долларовых платежей в SWIFT выросла.

Что-то много убытков на бирже – пойду создам свою. Почему Blackrock решил создать конкурента NYSE?

Dell удивил порядочно. Почему акции грохнулись на 30%?