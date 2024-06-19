Биржа

Энн Тоссо

19 июня 2024 в 5:16









Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

Стоимость Nvidia выросла свыше 3,3 триллиона долларов. Фото: Reuters/Scanpix

Во вторник Nvidia стала самой ценной компанией в мире, сместив с трона технологического гиганта Microsoft, поскольку микросхемы продолжают играть ключевую роль в гонке за доминирование в области искусственного интеллекта.

Акции производителя чипов во вторник выросли более чем на 3 процента до 135 долларов, когда за один день стоимость Nvidia увеличилась более чем на 100 миллиардов долларов. Таким образом, рыночная капитализация Nvidia достигла 3,3 триллиона долларов, что позволило компании опередить производителя iPhone Apple, который теперь занимает второе место.