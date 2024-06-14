Инвестор Тоомас: заглянул в мир хранителей сектора ИИ

Если предположить, что глобальный ущерб от киберпреступлений будет расти на 15% в год в течение следующих двух лет, то к 2025 году он достигнет 10,5 трлн долларов в год. В 2015 году этот показатель был в три раза ниже - $3 трлн. Фото: Reuters/Scanpix

Искусственный интеллект (ИИ) проникает через двери и окна, как и вредоносные программы, с которыми нужно бороться. CrowdStrike - один из поставщиков услуг кибербезопасности, который станет частью индекса S&P 500.

Когда на прошлой неделе в пятницу было объявлено, что компания CrowdStrike Holdings (фондовый символ: CRWD) будет включена в индекс S&P 500, я, как и обычный инвестор, почувствовал сожаление - почему я не купил эти акции весной, когда они привлекли мое внимание в качестве идеи для потенциальной инвестиции?