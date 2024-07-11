    Pfizer продвинулся в разработке средства для похудения, акции отреагировали ростом

    Производитель лекарств Pfizer выходит на рынок препаратов для снижения веса.Фото: Zumapress.com/Scanpix

    Производитель лекарств Pfizer сделал следующий шаг к захвату части прибыльного рынка – компания продвинулась в разработке средства для похудения, пишет Bloomberg.

    Pfizer разрабатывает таблетки для похудения, которые могут стать безыгольной альтернативой инъекциям. Компания сообщила, что препарат, принимаемый один раз в день и называемый дануглипрон, достигнет стадии промежуточных исследований во второй половине этого года. Следующий этап испытаний направлен на определение идеальной дозировки таблеток. Если этот этап пройдет успешно, препарат перейдет к окончательной стадии разработки.

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