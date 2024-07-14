Инвесторы оценивают последствия покушения на Трампа. Биткойн уже вырос
На выступлении Дональда Трампа в Пенсильвании неизвестный выстрелил несколько раз в бывшего президента США, задев ухо. Стрелявший был убит после покушения.Фото: AP/Scanpix
Инвесторы считают, что после покушения на Дональда Трампа вероятность его победы на президентских выборах в США в ноябре стала еще выше. Первые признаки этого уже видны на рынке криптовалют.
В субботу было совершено покушение на Дональда Трампа – неизвестный несколько раз выстрелил в бывшего президента США, задев ухо. Мировые лидеры и американские политики, включая оппозиционных демократов, уже выразили свои соболезнования и осудили преступника. Инвестиционные аналитики же сразу начали оценивать, как это событие может повлиять на рынки.
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