    ФБР установило личность стрелявшего в Трампа

    Иллюстративное фото.Фото: Sue Ogrocki, Scanpix

    Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщил представитель Федерального бюро расследований (ФБР) в воскресенье, 14 июля, передает DW.

    «ФБР опознало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания», – говорится в сообщении ФБР.
    По словам представителя ФБР, спецслужбы для установления личности стрелка в том числе используют анализ ДНК, поскольку у подозреваемого не было при себе документов, удостоверяющих личность, и он был убит после покушения.
    Точные мотивы стрелка пока тоже неизвестны. По словам источника газеты Washington Post, нападавший использовал полуавтоматическую винтовку типа AR-15. По данным СМИ, огонь велся с расстояния более 100 метров – вероятно, с крыши соседнего здания.
    Полиция Пенсильвании сообщила, что считает установление мотивов нападавшего первоочередной задачей. Кроме того, необходимо быстро выяснить, были ли у него сообщники. Расследование может занять дни, недели или месяцы, цитирует заявление представителя полиции агентство Reuters.
    В Конгрессе назначили слушания по покушению на Трампа
    Комитет палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности пригласил главу Секретной службы на слушания о расследовании покушения на Трампа.
    Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон в воскресенье, 14 июля, заявил, что его палата проведет полное расследование обстоятельств покушения на экс-президента США Дональда Трампа.
    «Палата представителей проведет полное расследование сегодняшних трагических событий. Американский народ заслуживает знать правду. Мы пригласим директора Секретной службы Кимберли Читл и других соответствующих должностных лиц из министерства внутренней безопасности и ФБР явиться на слушание в наши комитеты как можно скорее», – написал Читл.
    Комитет палаты представителей конгресса по надзору и подотчетности проведет слушания о расследовании покушения 22 июля, сообщил глава комитета, республиканец Джеймс Комер в соцсети Х. На совещание пригласили и руководителя Секретной службы США Кимберли Читл, чье ведомство занимается охраной бывших и действующих американских лидеров. Как отмечает агентство Reuters, в центре внимания расследования находится вопрос, как стрелявший смог незаметно пробраться на крышу здания, откуда он вел огонь.
    Покушение на Трампа
    На выступлении Дональда Трампа в Пенсильвании неизвестный выстрелил несколько раз в бывшего президента США, задев ухо. Один человек погиб, двое раненых Трампа эвакурировали с мероприятия.
    «В Америке нет места столь отвратительному насилию», — сказал президент США и соперник Трампа на выборах Джо Байден. По словам Белого дома, Байден поговорил с Трампом после инцидента.

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