Биржа

Индрек Мяэ

15 июля 2024 в 3:00









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Среди банков, котирующихся на Таллиннской фондовой бирже, первым свои результаты опубликует Coop Pank. Возглавляет компанию Маргус Пинк. Фото: Liis Treimann

На этой неделе будут обнародованы результаты компаний банковского сектора не только из США и Швеции, но и с местного рынка. В то же время еврозона готовится к очередному решению по процентным ставкам.

Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на внутренний фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.