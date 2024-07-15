Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Среди банков, котирующихся на Таллиннской фондовой бирже, первым свои результаты опубликует Coop Pank. Возглавляет компанию Маргус Пинк. Фото: Liis Treimann
На этой неделе будут обнародованы результаты компаний банковского сектора не только из США и Швеции, но и с местного рынка. В то же время еврозона готовится к очередному решению по процентным ставкам.
Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на внутренний фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.
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