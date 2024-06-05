Enefit Green, LHV и Microsoft: во что инвестируют министры?

Министр юстиции Мадис Тимпсон рассказал, что начал инвестировать, когда Enefit Green вышла на биржу. Фото: Liis Treimann

Из 13 действующих министров Эстонии лишь трое инвестируют в фондовые рынки как частные лица. Двое из них диверсифицировали свои портфели за счет иностранных акций.

Министр экономики и технологий Тийт Рийcало и министр иностранных дел Маргус Цахкна пока не подали декларации об экономических интересах, хотя крайний срок был 31 мая.