Крупнейший в мире производитель чипов увеличил выручку, растут и акции технологических компаний

«Все больше владельцев неожиданно теряют имущество»: рассказ судебного исполнителя

Популярная в последнее время в Эстонии услуга – мини-склады для компаний и частных клиентов – таит в себе опасность, о которой многие не подозревают. За долги клиенты могут лишиться всего, что отдали на хранение. О том, почему таких случаев в 2024 году стало гораздо больше и что именно приходится распродавать, рассказал в интервью ДВ судебный исполнитель по Харьюмаа Ристо Сепп.

Популярная в последнее время в Эстонии услуга – мини-склады для компаний и частных клиентов – таит в себе опасность, о которой многие не подозревают. За долги клиенты могут лишиться всего, что отдали на хранение. О том, почему таких случаев в 2024 году стало гораздо больше и что именно приходится распродавать, рассказал в интервью ДВ судебный исполнитель по Харьюмаа Ристо Сепп.