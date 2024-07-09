Биржа

Ану Лилль

9 июля 2024 в 12:35









Аналитики Swedbank: налицо все признаки надвигающегося краха

Малые инвесторы притихли, пока аналитики Swedbank Тармо Танилас и Меэлис Маазик рассказывали им про черный сценарий. Фото: Майлик Вахенурм

Аналитики Swedbank Тармо Танилас и Меэлис Маазик как следует напугали инвесторов на инвестиционном фестивале Äripäev. Они привели статистику за последние 100 лет, которая свидетельствует, что когда экономика и рынки были в том же состоянии, что сейчас, вскоре наступало экономическое падение и крах на фондовом рынке.

По словам старшего брокера Swedbank Меэлиса Маазика и инвестиционного стратега Swedbank Тармо Таниласа, 2024 год оказался разочарованием для инвесторов с точки зрения снижения ставки. Они ожидали, что ФРС в этом году снизит ключевую ставку 6-7 раз, а в реальности за первые полгода не случилось ни одного повышения, и максимум на что можно надеяться – это на 1-2 повышения до конца года. Тот факт, что ожидания настолько сильно не совпали с реальностью, может разочаровать инвесторов и остановить ралли (вчера S&P 500 обновил свой исторический максимум), которое мы наблюдаем сегодня.