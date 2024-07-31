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Индрек Мяэ

31 июля 2024 в 8:43









Квартальная прибыль Ekspress Grupp выросла, полугодовой убыток усугубился

Руководитель Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу. Фото: Andras Kralla

Торгующаяся на Таллиннской бирже Ekspress Grupp смогла увеличить чистую прибыль за второй квартал. Однако убыток за первые шесть месяцев увеличился по сравнению с прошлым годом.

Чистая прибыль Ekspress Grupp во втором квартале этого года составила 1,03 млн евро по сравнению с 0,6 млн евро годом ранее. Чистый убыток за полугодие достиг 197 000 евро – в прошлом году за аналогичный период он составлял 118 000 евро.