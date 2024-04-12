Число дигитальных подписчиков Ekspress Grupp в странах Балтии выросло на треть

Девелопер Александр Краус – о ценах, кризисе и конкуренции: «Это был какой-то апокалипсис»
Кризис 2008 года значительно отличается от того, что происходит на рынке недвижимости сейчас, рассказал в интервью «Деловым ведомостям» основатель и член правления компании Krauss Kinnisvara Александр Краус. По его словам, кредиты тогда выдавались безответственно, а девелоперами становились все кому не лень.
Кризис 2008 года значительно отличается от того, что происходит на рынке недвижимости сейчас, рассказал в интервью «Деловым ведомостям» основатель и член правления компании Krauss Kinnisvara Александр Краус. По его словам, кредиты тогда выдавались безответственно, а девелоперами становились все кому не лень.