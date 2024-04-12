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Андре Анни

12 апреля 2024 в 11:35









Число дигитальных подписчиков Ekspress Grupp в странах Балтии выросло на треть

Число дигитальных подписчиков Ekspress Grupp в странах Балтии выросло примерно на треть. Фото: Liis Treimann

Количество цифровых заказов Ekspress Grupp в странах Балтии в первом квартале выросло на 2%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 31%.

К концу марта количество цифровых подписок достигло 210 999. Число цифровых подписок Delfi Meedia увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 102 629. В квартальном сравнении роста не было.