    Инвестор: кредиторы Planet42 останутся без денег – вопрос в том, как быстро

    Основатели Planet42 Ээрик Оя (слева) и Мартен Оргна.Фото: SHAUN SMITH www.studioski.co.za

    Вероятность того, что Planet42 сможет вернуть деньги сотням эстонских розничных инвесторов крайне мала, считает облигационный инвестор Лев Долгачев. Сама компания пока не раскрывает сценариев будущего.

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Квартальные результаты материнской компании Facebook, Meta, опубликованные в среду после закрытия фондовых рынков, превзошли ожидания аналитиков как по выручке, так и по прибыли.
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Во второй половине года восстановление экономики Эстонии поддерживают как внутренний, так и внешний спрос, однако экономики наших основных торговых партнеров все еще слабы, а повышение налогов сдерживает потребление, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
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Подорожание электричества, уменьшение числа туристов и рост налогов серьезно сказались на ресторанной индустрии Таллинна: в центре многие заведения меняют формат, закрываются или оптимизируют расходы. Не менее сложно приходится и ресторанам в крупнейшем спальном районе столицы Ласнамяэ, изначально рассчитанным на местных жителей.
Подорожание электричества, уменьшение числа туристов и рост налогов серьезно сказались на ресторанной индустрии Таллинна: в центре многие заведения меняют формат, закрываются или оптимизируют расходы. Не менее сложно приходится и ресторанам в крупнейшем спальном районе столицы Ласнамяэ, изначально рассчитанным на местных жителей.
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