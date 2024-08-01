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1 августа 2024 в 8:12









Квартальные результаты Meta превзошли ожидания Уолл-стрит

Подразделение дополненной реальности по-прежнему в убытках, но они компенсируются рекламными доходами Facebook. Фото: AFP/Scanpix

Квартальные результаты материнской компании Facebook, Meta, опубликованные в среду после закрытия фондовых рынков, превзошли ожидания аналитиков как по выручке, так и по прибыли.

Во втором квартале Meta получила выручку в размере 39,07 миллиарда долларов, заработав 5,16 доллара прибыли на акцию. Средние прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, составляли 38,3 миллиарда долларов выручки и 4,74 доллара прибыли на акцию.