    Квартальные результаты Meta превзошли ожидания Уолл-стрит

    Подразделение дополненной реальности по-прежнему в убытках, но они компенсируются рекламными доходами Facebook.Фото: AFP/Scanpix

    Квартальные результаты материнской компании Facebook, Meta, опубликованные в среду после закрытия фондовых рынков, превзошли ожидания аналитиков как по выручке, так и по прибыли.

    Во втором квартале Meta получила выручку в размере 39,07 миллиарда долларов, заработав 5,16 доллара прибыли на акцию. Средние прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, составляли 38,3 миллиарда долларов выручки и 4,74 доллара прибыли на акцию.

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